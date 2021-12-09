اتفاقية للإمارات واليونسكو لإنشاء مركز دولي لبناء القدرات

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدّة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة والذي سيتخذ من معهد الشارقة للتراث مقراً له بما يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة لحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به.



أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية أمس بمقر "بيت الحكمة" بالشارقة .



ووقعتها نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وأودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بحضور بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين - مؤسس جمعية الناشرين الإماراتيين والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة « كلمات» وعبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث وغيرهم.



وأكدت نورة بنت محمد الكعبي على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في حفظ وحماية التراث الثقافي غير المادي بإعتباره إرثاً حضارياً تستفيد منه الإنسانية بأسرها وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال من أجل تحقيق مزيد من التعاون لصون هذا الإرث للأجيال القادمة وإنشاء المؤسسات القادرة على الوصول إلى هذا الهدف.



وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة يؤكد على ثقة منظمة "اليونسكو" بقدرة دولة الإمارات على تفعيل هذا المركز وتوفير كل الإمكانيات اللازمة له لتحقيق أهدافه وفي الوقت نفسه يعكس المكانة المتميّزة للإمارة في مجال الثقافة والتراث وحرصها على المساهمة في كل ما شأنه أن يحافظ على التراث الثقافي المحلي والعربي والعالمي.



ورحب عبدالعزيز المسلّم بإعلان إنشاء المركز الجديد الذي سيعزز من مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مجال الإقتصاد الإبداعي والعمل الثقافي والتراثي ويجعلها رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في تطوير وتأهيل القدرات العربية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي.. مشيداً بتوجيهات وجهود الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في حفظ التراث الثقافي غير المادي وتوثيقه والاعتناء به ورعاية ودعم العاملين فيه.



وقال المسلم يعد التراث الثقافي غير المادي أحد مقومات الحضارة الإنسانية ومؤشراً على نهضة وتقدم الشعوب والمجتمعات ومن شأن الحفاظ عليه أن يحقق مزيداً من التقارب بين الثقافات والجنسيات ويرسي بينهم قيم التفاهم والتعاون والسلام وسيكون للمركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية شأن كبير في الوصول إلى هذه الغايات التي تجمع عليها دول العالم كافة. (أنسامد).



