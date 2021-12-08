برنامج الروبوت في مدينة الطفل يطور المهارات الإبداعية للطفل

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي برنامجا تعليميا لتعزيز المعارف والمفاهيم لدى الأطفال فيما يتعلق بالروبوتات وذلك بالتعاون مع شركة "Kidnotion" .



وتهدف الورش التعليمية التي يشملها البرنامج إلى تطوير المهارات الإبداعية في مجال البرمجة لدى المشاركين فضلا عن تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار لديهم ورفع قدرات التفكير خارج الصندوق وتنمية المخزون المعرفي في مختلف تفاصيل عمل الروبوتات وذلك من خلال توفير نخبة من المدربين المتخصصين في هذا المجال.



ويأتي تنظيم البرنامج في إطار تجسيد التعاون والرعاية المشتركة بين مدينة الطفل والقطاع الخاص في تفعيل إقامة الأنشطة المجتمعية والتعليمية للزوار.



ويقام البرنامج يوم السبت من كل أسبوع بمعدل ورشتين حيث تعقد الورشة الأولى في تمام الساعة 4 مساء حتى 5 مساء للفئة العمرية من 5 إلى 8 سنوات فيما تعقد الورشة الثانية في تمام الساعة 5 مساءً حتى 6 مساء للفئة العمرية من 9 إلى 14 سنة وسيمتد البرنامج حتى تاريخ 29 يناير 2022.



يذكر أن مدينة الطفل تُعد من أبرز الوجهات التعليمية والتثقيفية للأطفال في الإمارة حيث تحرص باستمرار على تنظيم الفعاليات والورش الهادفة إلى توسيع المدارك العلمية لديهم في أجواء مليئة بالمرح والإفادة في آن واحد. (أنسامد).



