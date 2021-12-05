الامارات:عبدالله بن زايد يستقبل وزيري خارجية الهند وسريلانكا

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - استقبل عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي معالي جاميني لاكشمان بييرس وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية على هامش مؤتمر المحيط الهندي الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي.



تناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الإماراتية السريلانكية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومنها المجال السياحي.



وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



كما استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، سوبرامنيام جاي شانكار.



وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد على هامش مؤتمر المحيط الهندي الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي - العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.



واستعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، مؤكدا على علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين على الصعد كافة.



وأشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية تزداد تطورا ورسوخا في ظل رعاية واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين.



من جانبه أشاد سوبرامنيام جاي شانكار بعلاقات الصداقة المتينة الإماراتية الهندية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين وتشهد نموا وتطورا مستمرا في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



