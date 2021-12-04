إكسبو 2020 دبي يحتفي بأصحاب الهمم في يومهم الدولي

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - إحتفي إكسبو 2020 دبي، بأصحاب الهمم امس بالتزامن مع انعقاد "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك عبر فعاليات ومناقشات رئيسة أقيمت في جناح نيكزس، لبحث عدد من القضايا مثل ضمان الوصول الشامل،والتعليم، والعمل اللائق، والابتكار والتقنية، والرياضة للأشخاص من أصحاب الهمم.



شارك فى الفعالية معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حيث انطلقت الفعالية المتخصّصة تحت عنوان "صياغة مستقبل شامل للجميع"، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وشهدت المحادثات مشاركة قادة من الحكومات وقطاع الأعمال وفنانون ورياضيون، بهدف تسليط الضوء على إنجازات أصحابالهمم، وإبراز سُبُل التعاون المشترك بين الأفراد والمنظمات لتحقيق الشمولية.



وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع معالي حصة بنت حميد إن هذه الفعالية تمنحنا الحافز والرؤية لاستكشاف الفرص والتحديات من أجل تشكيل مستقبل دامج للجميع، والتعريف بالجهود المتسارعة التي يقوم بها المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتبادل الأفكار التي منشأنها تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر التعليم الدامج، والعمل اللائق، وسهولة الوصول، والتكنولوجيا المبتكرة، والمجالاتالأخرى الثقافية والرياضية والترفيهية.



وأكدت أن تجربة دولة الإمارات الناجحة في دمج وتمكين وتشغيل "ذوي الإعاقة" بأنة استثنائية بكل المقاييس، تحكمها القوانين والتشريعات والمبادرات والسياسات، التي تتكامل مع أفضل الممارسات العالمية، وتُجسّد أسمى الأعراف والقيم الإنسانية والاجتماعية المتوارثة في دولة الإمارات، هذه الدولة الفتية التي تحتفل هذه الأيام بيومها الوطني الخمسين، الذي يوثّق خمسين عاماً من العطاء المتواصل والاستثمار في بناء الإنسان والقدرات، ويستقبل خمسين عاماً قادمة بإذن الله، مؤكدة دور وحرص القيادة الرشيدة على تضمين خطتها القادمة لاحتياجات وتوقعات وتطلعات أصحاب الهمم كمشاركين فاعلين في عملية البناء والتنمية المستدامة.



من جانبها قالت دينا ستوري، مديرة إدارة عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي: "تماشيا مع الشمولية باعتبارها إحدى القيم الرئيسية التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن فريق عمل إكسبو 2020 متنوع وشامل ومكرّس لمهمة تقديم إكسبو استثنائي للعالم أجمع، حيث ساهم أصحاب الهمم بدور مهم في المرحلة التحضيرية لانعقاد إكسبو وأثناء انعقاده، ويفخر إكسبو 2020 دبي، باستضافةهذه الفعالية بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتطلع لمشاركة مخرجاته مع العالم". (أنسامد).



