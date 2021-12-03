محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي في إكسبو دبي

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، في معرض "إكسبو 2020 دبي".



ورحب محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الرئيس الفرنسي، معربا عن سعادته بتجدد اللقاء في دولة الإمارات والذي يؤكد الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين.



وهنأ الرئيس الفرنسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات حكومةً وشعباً بمناسبة احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، متمنيا للدولة دوام التقدم والازدهار، ومعربا عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة وواعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين ويدعم مساعي السلام في المنطقة.



وبحث الجانبان علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.



كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد الجانبان في هذا السياق حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية (أنسامد).



