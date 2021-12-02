الإمارات تحتفل بعيد "الاتحاد الخمسين"

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الإمارة، مسيرةً بحريةً ضخمة في مدينة دبا الفجيرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، وبمشاركة جماهيرية واسعة من أهالي دبا الفجيرة والمناطق المجاورة لها.



وانطلقت المسيرة البحرية من ميناء دبا الفجيرة، وصولًا إلى منطقة الفقيت، بمشاركة أكثر من 300 قارب بحري ومحامل العائلات /اللنجات/، حيث أبحرت المراكب على أنغام الموسيقى الوطنية التي أدّتها الفرق الشعبية المشاركة على متن القوارب، وفن النهمة المستمدة من التراث البحري للدولة، والتي شدا بها كبار المواطنين وردّدها الشباب، في ترسيخٍ حيٍ للموروث الإماراتي وعناصر بيئته البحرية الغنية بالأصالة والتجدد.



وتوشّحت المراكب المشاركة في المسيرة بعلم دولة الإمارات وصور حكام الإمارات وشيوخها ، كما حملت المراكب علم الدولة بطول 1 كيلومتر، مُشكلةً صورةً فنيّة ملونة في عُرض البحر، تعبيرًا عن مشاعر البهجة والفرح بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.



شارك في المسيرة جمعيات الصيادين بالفجيرة، ودبا الفجيرة، وضدنا والبدية، وعدد من المؤسسات في الإمارة، وجمعٌ غفيرٌ من المواطنين.



(أنسامد).



