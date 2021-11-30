مؤسسة دبي للمرأة تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - احتفت مؤسسة دبي للمرأة بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات بحضور سعادة شمسة صالح عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة وذلك وسط أجواء تراثية عمتها الفرحة والبهجة.



وهنأت سعادة شمسة صالح في كلمة لها قيادة الدولة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية ..مشيدة بالدعم اللامحدود الذي توفره للمرأة على مختلف المستويات.



كما توجهت في هذه المناسبة بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" وإلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.



وأعربت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن فخرها واعتزازها بما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة عالمية متقدمة بفضل ما حققته من تطور وازدهار بمختلف القطاعات .. وقالت : نحتفي اليوم بمناسبة مرور 5 عقود ذهبية من عمر دولة الإمارات الحبيبة وبإرث خالد من حكمة الآباء المؤسسين كما نستعد لاستقبال 50 عاما أخرى من العمل الجاد والجهود الدؤوبة والإنجازات الاستثنائية التي تسعد شعبنا وتحافظ على المكانة العالمية المتقدمة للدولة.



كما أعربت عن اعتزازها بالنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية طوال هذه المسيرة المباركة للدولة وتصدر الإمارات دول المنطقة في ملف المرأة بالمؤشرات والتقارير العالمية ما يعكس أولية هذا الملف في رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ضمن اهتمامها بالإنسان بصفة عامة.



وتوجهت سعادة شمسة صالح في كلمتها بالتهنئة لموظفي وموظفات المؤسسة ..مشيدة بجهودهم في إنجاج مهام ومبادرات المؤسسة الرامية لتعزيز دور المرأة اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا ما يسهم في رفعة دولة الإمارات وازدهارها. (أنسامد).



