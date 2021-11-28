السعودية تعلق الرحلات الجوية مع سبع دول أفريقية بسبب كورونا

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم / الأحد / تعليق الرحلات الجوية من وإلى سبع دول أفريقية على خلفية ظهور المتحور «أوميكرون» في عدد من الدول.



وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتاً من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من كورونا (أوميكرون) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، وجمهورية زامبيا، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية أنجولا، وجمهورية سيشل، وجمهورية موريشيوس، وجمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها.



كما تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.



على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة (5) أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين. (أنسامد).



