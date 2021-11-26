سفير كازاخستان : إكسبو دبي فرصة لتطوير العلاقات مع الامارات

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - أكد مديار مينيلبيكوف سفير كازاخستان لدى الامارات أن إكسبو 2020 دبي يشكل فرصة متميزة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكازاخستان.



وقال خلال طاولة مستديرة تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية كازاخستان إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاستقلال كازاخستان والذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام يشكل لحظة تاريخية في مسيرة التنمية والازدهار.



وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين كازاخستان ودولة الإمارات بلغ من يناير إلى سبتمبر الماضي 580 مليون دولار أمريكي بزيادة 52% مما كانت في نفس الفترة من العام الماضي وبلغت أرقام الصادرات للفترة المذكورة 518 مليون دولار أمريكي، وهو أكثر بنسبة 72% لنفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف : كازاخستان أعلنت استقلالها في 16 ديسمبر 1991، ومنذ ذلك الحين نجحت في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وكان العقد الأول من الاستقلال فترة وضع أساس الدولة الحديثة في ذلك الوقت، بقيادة نورسلطان نازار باييف الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، وتم اعتماد رموز الدولة وتشكل نظام السلطة.



وتابع : حدثت تغييرات جوهرية في الاقتصاد الوطني. وفقا للإحصاءات، نما الناتج المحلي الإجمالي 17 مرة ووصل حجم التجارة الخارجية إلى 100 مليار دولار أمريكي وزادت الاحتياطيات الدولية بمقدار 90.9 مليار دولار وجذبت كازاخستان أكثر من 400 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.



وأكد أن العلاقات الثنائية بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تطورا ديناميكيا بفضل اللقاءات الوثيقة والمنتظمة لقادة البلدين، فقد وصل التعاون السياسي والاقتصادي إلى المستوى المتميز من الشراكة ونتيجة للزيارات الرسمية لفخامة نور سلطان نازار باييف إلى الإمارات تم وضع الأساس المتين والقوي للعلاقات الثنائية في المجالات كافة.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



