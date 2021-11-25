فوز مرشح الإمارات برئاسة الإنتربول لمدة 4 سنوات

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" عن فوز مرشح دولة الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية في الإمارات، برئاستها لمدة 4 سنوات.



جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المنظمة على موقع "تويتر".



وتم انتخاب اللواء الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة اسطنبول التركية اليوم.



ويشغل اللواء الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وهو عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية. (أنسامد).



