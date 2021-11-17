الامارات:التعاون الدولي لتأمين الطيران ضد الهجمات السيبرانية

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ضرورة تعزيز التعاون الدولي في استحداث معايير جديد للأمن السيبراني في قطاع الطيران تواكب التطور التكنولوجي والتقني الهائل الذي يشهده القطاع بما يعزز الاستجابة العالمية للتهديدات الخبيثة المحتملة.



جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "تيك إكسبلور" الذي عقد في معرض دبي للطيران وناقش حلول تحديات الأمن السيبراني في قطاع الطيران وسبل تأمينه ضد الهجمات السيبرانية المحتملة في ظل التحول الرقمي وذلك بمشاركة جمع من خبراء الصناعة وقادة الفكر.



ويهدف مسرح تيك إكسبلور إلى استكشاف استراتيجيات الأمن السيبراني مع التقنيات الناشئة التي تساعد على انتعاش قطاع الطيران بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وأنظمة القيادة الذاتية.



ويركز معرض دبي للطيران 2021 بشكل كبير على التكنولوجيا حيث يوفر منصة مخصصة لعرض أحدث التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء والاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والأمن السيبراني والأتمتة في تطوير القطاع.



الجدير بالذكر أن المعرض يستضيف مجموعة من المؤتمرات بحضور 250 خبيرا في قطاع الطيران يقدمون أكثر من 50 ساعة من التوجهات التي تركز على 9 مواضيع تشمل الشحن والاستدامة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها (أنسامد).



