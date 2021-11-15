محمد بن راشد يستقبل وزراء دفاع دولمشاركة في معرض دبي للطيران

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بالوفود الرسمية والشركات العالمية والجهات العارضة المشاركة في معرض دبي للطيران 2021، مؤكداً سموه أهمية هذه الدورة لانعقادها في وقت يستعد فيه قطاع الطيران العالمي لاستعادة عافيته والانطلاق مجدداً في اتجاه النمو بعد فترة صعبة شهدها القطاع على مدار نحو العامين، بما يوفره المعرض من فرصة للقاء القائمين على صناعات الفضاء والطيران بشقيها المدني والدفاعي على هذا النطاق الواسع عقب الأزمة العالمية ومع العودة التدريجية لحركة الطيران العالمية إلى معدلاتها الطبيعية.



جاء ذلك على هامش استقبال سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وزراء دفاع ورؤساء أركان في عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في أعمال الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران، حيث أعرب سموه عن ترحيبه بضيوف الدولة في بلدهم الثاني الإمارات، متمنياً لهم مشاركة مثمرة في الحدث الذي يمثل نافذة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات الدفاعية ويفتح المجال أمام توثيق التعاون الدولي في مجالات الجاهزية الدفاعية بما يدعم جهود حفظ السلام والأمن والاستقرار العالمي.



حضر الاستقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة.



ويضم العرض الجوي مناورات يقدمها فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، وفريق "الفرسان الروس" التابع للقوات الجوية الروسية، وفريق "سريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية"، وفريق الصقور السعودي للاستعراضات الجوية.



يذكر أن معرض دبي للطيران يركز خلال هذه الدورة على مواضيع مستقبل النقل الجوي واستكشاف الفضاء ومجالات الدفاع، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتستمر أعماله حتى 18 نوفمبر الحالي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات العالمية الكبرى، كذلك الناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع وأكثر من 1200 عارض من بينهم 370 عارضاً يشاركون للمرة الأولى ووفود مدنية وعسكرية من 148 دولة. (أنسامد).



