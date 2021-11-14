الامارات : عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية العراق

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.



كما تناول الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز وتنمية علاقاتها الثنائية مع العراق على مختلف الأصعدة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



كما أكد حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعمه ومساندته في مساعيه نحو الاستقرار والتنمية، معربا عن تمنياته للعراق وقيادته وشعبه الشقيق الأمن والازدهار والرخاء.



من جانبه، أشاد وزير الخارجية العراقي بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.



كما توجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية (أنسامد).



