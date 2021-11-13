الشارقة الدولي للكتاب يستضيف ندوة "الريادة الإماراتية"

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ 40 المقامة حاليا في مركز أكسبو الشارقة ندوة نظمها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بعنوان "أرض الطموح: مائة عام من رؤية زايد".



أدار الندوة حسام إبراهيم نائب المدير التنفيذي للمركز وتحدث خلالها ثلاثة من الخبراء وهم علي صلاح رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية والدكتور إيهاب خليفة رئيس وحدة التطورات التكنولوجية وإبراهيم الغيطاني رئيس برنامج دراسات الطاقة بحضور عدد آخر من خبراء وباحثي المركز وجمهور غفير من رواد وزوار المعرض.



وسلطت الندوة الضوء على إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الـ 50 عاماً الماضية منذ تأسيس الاتحاد في عام 1971 وذلك في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة وبناء اقتصاد المعرفة وإدارة موارد الطاقة والتحول إلى الثورة الخضراء وكذلك في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي كما تناولت الندوة الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات ضمن الخطة المئوية والتي تطمح من خلالها لتكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.



وأشار علي صلاح إلى أن السياسات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات خلال الـ 50 عاماً الماضية اتسمت بمجموعة من الثوابت وهي الديناميكية والشمول والانفتاح والاستثمار في البشر وقد ساعدت هذه الثوابت الدولة على الاستمرار في تحقيق الإنجازات بل مكنتها من تحقيق إنجازات استثنائية سواء تعلق الأمر بالنمو الاقتصادي الكمي أو التنوع القطاعي للاقتصاد أو على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة.



وأكد أن الإمارات حققت العديد من الإنجازات التنموية على مدار السنوات الـ 50 الماضية وانعكس ذلك في ارتفاع حجم اقتصادها من نحو 6 مليارات درهم في عام 1971 إلى ما يزيد على 1.32 تريليون درهم حالياً، وهذا ما أدى إلى زيادة متوسط دخل الفرد في الدولة من نحو 20 ألف درهم سنوياً قبل تأسيس الإتحاد إلى نحو 141 ألف درهم في الوقت الراهن (أنسامد).



