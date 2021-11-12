البرلمان العربي : الإمارات ساهمت في الحفاظ على البيئة

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة إختيارها لإستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ " COP28 " لعام 2023، الذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي.



وقال رئيس البرلمان العربي - في بيان له اليوم - إن اختيار دولة الإمارات وحصولها على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة دورة عام 2023 يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي الذي يعقد بمشاركة قادة وزعماء العالم، فضلا عن كونه يؤكد التزام الدولة بدعم جهود المجتمع الدولي والتعاون الهادف للحد من تداعيات تغير المناخ والتحديات التي يتسبب بها.



وأكد رئيس البرلمان العربي أن دولة الإمارات ساهمت وبشكل حثيث في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ودعمت بشكل كبير إجراءات المجتمع الدولي للوصول إلى الحياد المناخي 2050.



وهنأ البرلمان العربي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذا الاختيار الذي يتزامن مع استعداداتها للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، معربا عن أمنياته بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



