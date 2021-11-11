الإمارات تدعو إلى العمل المناخي الشامل كفرصة للنمو الاقتصادي

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - وجه سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، دعوة مفتوحة من دولة الإمارات إلى العالم للتعاون بهدف إيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.



جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP26) المنعقدة حاليا في جلاسكو، موضحا أن الدولة تسير على نهج مد جسور التعاون والتواصل وبناء الشراكات النوعية، كما هو واضح من خلال استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل.



و أعرب سلطان بن أحمد الجابر عن الشكر والتقدير لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ التي أيدت طلب دولة الإمارات استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023.



و استعرض الوزير خبرة الدولة في مجال العمل المناخي وإمكاناتها وقدراتها لاستضافة أكبر وأهم حدث عالمي حول تغير المناخ، وأوضح أن التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات وقال : " لقد أرسى الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات، وكانت هذه المبادئ ممكنا أساسيا لجهود الإمارات في مجالات حماية البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ووضع السياسات الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ" موضحا أن هذه التداعيات العابرة للحدود تؤثر على جميع الدول، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، متقدمة أو نامية، غنية أو فقيرة".



و أكد بن أحمد الجابر أن رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حول العمل المناخي تتمثل في أنه يمثل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.



وأشار الوزير إلى أن الإمارات دخلت عصر التحول في قطاع الطاقة، وقال بهذا الخصوص: "ننظر إلى هذا التحول كفرصة للتركيز على مسارات جديدة نحو المستقبل و نرى أن الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون، يحقق الازدهار الاقتصادي.. وقد أعلنت دولة الإمارات في أكتوبر الماضي عن مبادرة استراتيجية سعيا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتماشى هذه المبادرة مع نظرة القيادة في دولة الإمارات، وتواكب طموحات ومبادئ الدولة للخمسين عاما المقبلة.. وتقدم هذه المبادرة دعوة مفتوحة من الإمارات إلى العالم، للشراكة والتعاون لإيجاد حلول مستدامة، مع خلق محفزات للنمو الاقتصادي".



و أوضح الوزير أن دولة الإمارات تعهدت عند انتخابها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 بأن يكون العمل المناخي أولوية رئيسية لها. (أنسامد).



