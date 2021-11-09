مشاركة غير مسبوقة في "أسبوع النفط الأفريقي 2021" بدبي

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - يشهد "أسبوع النفط الأفريقي" الذي يعقد حاليا في مدينة جميرا بدبي مشاركة غير مسبوقة وحضورا رفيع المستوى حيث شهدت فعاليات اليوم الأول حضور أكثر من 1,500 مشارك من مختلف أنحاء العالم.



كما يشهد الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات ويستمر لأربعة أيام مشاركة 30 رئيس مؤسسة حكومية من قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى وفود رفيعة المستوى تضم مديرين تنفيذيين من بعض أكبر شركات النفط والغاز العالمية وتستمر فعاليات الأسبوع حتى يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري.



وتضمن اليوم الأول من "أسبوع النفط الأفريقي" عددا كبيرا من الفعاليات والجلسات النقاشية وفرص التواصل حيث شهدت ندوة حصرية للوزراء وكبار الشخصيات حضور مجموعة من المعنيين من مختلف أنحاء سلسلة القيمة لقطاع الطاقة لمناقشة آفاق تنمية الطاقة المستدامة في قارة أفريقيا بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الكبرى بما في ذلك الاتحاد الأفريقي و"أميا باور" و"إنجي إنرجي أكسس" و"ذي إيتي" و"وود ماكينزي" و"مؤسسة التمويل الأفريقية" و"مجموعة أبسا" وغيرها من المؤسسات الرائدة.



وقد حضر 26 وزيرا من بينهم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عائشة غلاديما سوفي وزيرة البترول والطاقة السنغالية؛ ومعالي توماس كامارا وزير المناجم والبترول الإيفواري.



ومع وصول استثمارات دولة الإمارات في إفريقيا إلى 5.64 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة فإن "أسبوع النفط الأفريقي" يشكل منصة لدعم التعاون والشراكات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في إبرام المزيد من الصفقات الكبرى في قطاع الطاقة.



وفي كلمته الرئيسة خلال افتتاح فعاليات الأسبوع ..أكد معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات لديها علاقات راسخة وطويلة الأمد مع الدول الأفريقية مسلطا الضوء على مكانة الدولة كمركز مالي عالمي ناشئ. (أنسامد).



