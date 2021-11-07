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الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الكاظمي
    (أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

    وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار في العراق.

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).

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