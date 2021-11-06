وزير الصحة:الحكومة الإيطالية تحافظ على الإجراءات الإحترازية
بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من بدء الموجة الرابعة من كوفيد
ليبيا:توحد المؤسسة العسكرية ستكون بعد انتخاب رئيس للبلاد
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في جنوب غرب النيجر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات