الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في جنوب غرب النيجر

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جنوب غرب جمهورية النيجر وأسفر عن مقتل العشرات.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. (أنسامد).



