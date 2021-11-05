السفير الإندونيسي : العلاقات مع الإمارات شهدت تطورا مهما

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - أكد حسين باجيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الامارات أن العلاقات الاقتصادية الإندونيسية الإماراتية شهدت تطورا مهما خلال الفترة الماضية، مشيدا بتوقيع عدد من الصفقات بين دولة الإمارات و إندونيسيا خلال زيارة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا للدولة.



وقال حسين باجيس إن التبادل التجاري شهد ارتفاعا بنسبة 27.78 في المائة إلى 215 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنة مع 168 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها في عام 2021، موضحا أن إندونيسيا تعد واحدة من بين 8 دول تركز دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية معها كجزء من مبادرة الإمارات "مشاريع الخمسين".



ونوه إلى بدء الدولتين مفاوضات في سبتمبر الماضي بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتوقع أن يتم استكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في الربع الأول من 2022 ما من شأنه تعزيز التجارة الثنائية.



وكانت الإمارات قد أعلنت في شهر مارس 2021 أنها ستستثمر 10 مليارات دولار أمريكي في الصندوق السيادي في أندونيسيا- التابع لهيئة الاستثمار في أندونيسيا .



وأوضح السفير أن هيئة الاستثمار في أندونيسيا تستعد لاستقبال الاستثمارات والمشروعات الإماراتية التي سيتم تنفيذها، منوها ان الجانبين سيتطرقان لمناقشة أوجه التعاون لحماية أشجار المانجروف مضيفا أن أندونيسيا تعتزم زراعة 10 آلاف شجرة مانجروف في أندونيسيا.



وقال باجيس: ما بين ١٠ آلاف و ١١ ألف سائح من الإمارات يزورون إندونيسيا سنويا لكننا نرغب في زيادة هذا العدد إلى ١٠٠ ألف"، مشيرا إلى أن الاتفاق على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم في قطاع التعليم ستسهل عمليات تبادل الطلاب بما في ذلك بعثات التعليم في الخارج، حيث يدرس حوالي ٥٠ طالبا إندونيسيا حاليا في الإمارات و نرغب في رفع هذا العدد إلي ٥٠٠ العام القادم".



المصدر : وكالة أنباء الإمارات (أنسامد).



