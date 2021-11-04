محمد بن راشد يرفع علم الامارات بمقر إكسبو 2020 دبي

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم /الأربعاء/ وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً برفع عَلَم دولة الإمارات في ساحة الوصل في مقر إكسبو 2020 دبي، حيث تلا ذلك قيام موسيقى الشرطة بعزف السلام الوطني.\ ويأتي الاحتفال بمناسبة "يوم العَلَم" ضمن التقليد السنوي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفع علم الدولة في مختلف أنحائها في توقيت موحّد في الثالث من نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي يصادف تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه المناسبة:" اخترنا أن يكون الاحتفال بيوم العَلَم ضمن موقع اجتمع فيه العالم على أرض الإمارات لتحقيق هدف واحد هو صنع مستقبل أفضل للإنسان..



ومن وسط هذا الجمع العالمي وفي هذه المناسبة الغالية، نؤكد رسوخ ثوابتنا الوطنية والقيم التي قام عليها بناء الاتحاد ومن أهمها الانفتاح على العالم والرغبة الصادقة في توثيق جسور التعاون البنّاء مع مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة.. للوصول إلى غد يعمه السلام والرخاء والاستقرار".



وفي ختام الاحتفالية، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية قيمة احترام العَلَم وإجلاله وتقدير مكانته وضرورة أن يتم غرس تلك القيمة في نفوس النشء منذ مرحلة عمرية مبكرة تأكيداً لانتمائهم وترسيخاً لولائهم للوطن وارتباطهم برايته بكل ما تحمله من معان ودلالات. (أنسامد).



