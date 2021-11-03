الإمارات.. حشد الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - نجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في التحول إلى مركز عالمي لحشد الجهود والطاقات من أجل مواجهة تحدي تغير المناخ وطرح الحلول والمبادرات التي تسهم في تسريع جهود حماية البيئة والتنوع البيولوجي.



وتشارك الإمارات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية وفي رصيدها سجل حافل من النجاحات في استضافة وتنظيم أكبر المؤتمرات واللقاءات العالمية لخلق حراك عالمي تكاملي للتصدي لأبرز تحديات تغير المناخ الحالية والمستقبلية.



ويعكس التأييد والدعم الدولي المتنامي لطلب الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر "COP 28" في أبوظبي عام 2023، حجم الثقة الكبيرة بالإمارات وقدرتها على تنظيم نسخة متميزة ومثمرة من المؤتمر استنادا إلى نجاحاتها السابقة وخبراتها لمتراكمة في تنظيم فعاليات وأحداث مشابهة.



وتستضيف الإمارات بشكل سنوي فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى المناخ في القمة العالمية للحكومات، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمعرض السنوي لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة "ويتيكس".. إضافة لاستضافتها للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".



يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تنظمه الإمارات سنويا أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، حيث تسهم مخرجات القمم والمؤتمرات والفعاليات التي تقام تحت مظلته، في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.



ويحظى أسبوع أبو ظبي للاستدامة بمشاركة عالمية واسعة، حيث استقطب في نسخته الأخيرة عام 2021 ما يزيد على 37 ألف مشارك من أكثر من 175 دولة، كما حظيت فعالياته الافتراضية بأكثر من 3.5 مليون مشاهدة.



ويجمع "منتدى التغير المناخي"، الذي ينعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها الامارات سنويا، نخبة من صانعي القرار ومسؤولي المنظمات الدولية المتخصصة، والخبراء لتسليط الضوء على قضية التغير المناخي.



ويسعى المنتدى عبر مناقشاته والتوصيات الصادرة عنه إلى دعم الجهود العالمية الرامية للحفاظ على البيئة، وأخذ التغير المناخي الذي يشهده العالم إلى منعطف إيجابي لتفادي التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن الاستمرار في الممارسات الخاطئة نفسها التي يشهدها العالم، بما تجلبه من نتائج خطيرة، مثل الانحباس الحراري، والتصحر، والتلوث البيئي، وغيرها من التحديات الجسيمة التي قد تهدد الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال القادمة. (أنسامد).



