انطلاق قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية الخميس المقبل

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - تنطلق فعاليات "قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية" في دورتها الثانية افتراضياً يومي 4 و5 نوفمبر الجاري بتنظيم من دائرة الصحة - أبوظبي بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من متحدثين وخبراء الجودة ومهنيين الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم لبحث واستعراض الآراء والتجارب والتوصيات في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز تجربة المريض ضمن سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل والعروض التقديمية.



وتنظم الدائرة فعاليات القمة بالتعاون مع "المجلة الطبية البريطانية /BMJ/" أحد أقدم المجلات الطبية المرموقة على مستوى العالم والتي تُعرف بخبراتها الرائدة تنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية المختصة بجودة الرعاية الصحية والابتكار.



وتبحث القمة سبل تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وقيمة الرعاية القائمة على الجودة ورفاه العاملين الصحيين وتجربة المرضى في رحلتهم العلاجية ودور الابتكار والتحول الرقمي في تحسين الرعاية الصحية.



كما تركز القمة هذا العام على دور الجودة في إحداث نقلة نوعية لمستقبل قطاع الرعاية الصحية وتجربة المريض حيث تقدم لرواد وخبراء الرعاية الصحية المشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ودولة الإمارات وغيرها من بلدان العالم منصة لتبادل الأفكار واستعراض التجارب والخبرات في تعزيز جودة الخدمات لا سيما دور البيانات وعلوم الحياة والتحول الرقمي وجائحة كوفيد-19 وأثرها على إدارة وتحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم.



وقالت هند الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة تنطلق أعمال قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية تحت شعار "المستقبل هنا" لتستشرف أفق مستقبل القطاع الصحي وإنشاء منصة عالمية لرواد الرعاية الصحية وخبرائها من مختلف أنحاء العالم لتبادل التجارب وبحث سبل التعاون المشتركة بين مختلف الأطراف واستعراض الخبرات في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وأثر جائحة كوفيد-19 والتحول الرقمي والابتكار في تسريع وتيرة الجهود الرامية للارتقاء بمستويات الجودة في الرعاية الصحية وتسخيرها للارتقاء بتجربة المريض.



وتتطلع دائرة الصحة خلال القمة إلى استعراض جهود أبوظبي في مواصلة الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على تجربة الإمارة المتميزة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 ودور البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي في تعزيز جودة مخرجات الرعاية الصحية، الأمر الذي رسخ مكانة أبوظبي كحاضنة وداعمة للابتكار ووجهة رائدة للسياحة العلاجية.



وكانت دائرة الصحة قد أطلقت برنامج مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية "مؤشر" الذي يهدف لتسليط الضوء على المنشآت الصحية المتميزة والتي تقدم خدمات رعاية صحية بجودة استثنائية لسكان الإمارة وفق تصنيف نظام الماسات الجديد. (أنسامد).



