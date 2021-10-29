محمد بن راشد يزور إكسبو ويلتقي رئيس سيشل ويتفقّد جناحها

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات أعلت مبدأ الاستدامة كهدف استراتيجي، ولم تدخر جهداً في ترسيخ مقومات تحقيقه منذ قيام دولة الاتحاد على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو ذات النهج الذي التزمت به الدولة إلى اليوم بتوفير كافة الضمانات التي تكفل حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف : لم تكتف الإمارات بتطبيق مبدأ الاستدامة على أرضها، بل سعت إلى المساهمة في تعميمه في مناطق مختلفة من العالم عبر مشاريع متنوعة تدعم مسار التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى "إكسبو 2020 دبي" والتقى خلالها وافل رامكلوان، رئيس جمهورية سيشل الصديقة في جناح بلاده المشارك في إكسبو ضمن منطقة الاستدامة.



وتبادل محمد بن راشد مع الرئيس الضيف الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والسياحي في ضوء الترتيبات التي أسهمت في تسهيل السفر بين البلدين، وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها دولة الإمارات التي نجحت في تجاوز أزمة الجائحة العالمية.



واطلع خلال جولته في الجناح على الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة هناك في مجال الحفاظ البيئي لارتباط سيشل الكبير بالبيئة البحرية على وجه الخصوص كونها تتكون من مجموعة جزر تقع في قلب المحيط الهندي، مع التركيز على إيجاد الحلول الناجحة للتغلب على مشكلة الملوثات البحرية، التي باتت تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه البيئة البحرية في عموم العالم، بما تشكله من تهديد كبير للثروات السمكية والبيئة الفطرية البحرية.



كما تعرّف خلال الزيارة على مساعي التطوير الاقتصادي في سيشل من خلال التركيز على استراتيجية "الاقتصاد الأزرق" والذي يعنى بالأنشطة التي تعتمد على البحر أو المدعومة بالتفاعلات البرية والبحرية في سياق التنمية المستدامة، لا سيما القطاعات الصناعية والخدمية. كما اطلع على ما تقوم به دولة سيشل من خطوات هدفها تحفيز الجهود العالمية في مجال صون البيئة والموارد الطبيعية وحمايتها من مختلف المخاطر التي تهددها.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



