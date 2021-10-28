منافسات مثيرة في بطولة الإمارات لجمال الخيول

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - شهدت فعاليات اليوم الثاني لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي انطلقت يوم الثلاثاء بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب للفروسية وتختتم مساء غد الجمعة، منافسات مثيرة بين الخيول المشاركة.



وأحرزت الفرس "بسندر ستيموشايلو" لمربط عجمان أعلى معدل في البطولة حتى الان بلغ 93.80 نقطة، وتميزت بقية الأشواط أيضا بمعدلات عالية من النقاط مما يشير إلى ارتفاع مستوى الخيول المتنافسة.



وتقام البطولة - التي تشارك فيها 433 خيلاً - تحت رعاية منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف مباشر من زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا للبطولة .



وجاء تفوق الفرس "بسندر ستيموشايلو" لمربط عجمان، عندما تصدرت شوط فئة الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق، وتلتها في المركز الثاني في ترتيب الشوط "إم . في. ايه. ميريال ميست" لمربط بن هميلة، فيما حلت ثالثة "زينة كي . أي" لمربط بابل.



وكات المهرة "هلهولة" لمربط عليان سعيد الهاجري قد استهلت الفعاليات بتحقيق المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر 3 سنوات "ب"، وجاءت في المركز الثاني "ج . س . رنيم" لمربط الجواهر، فيما ذهب المركز الثالث الى "دلال البداير" لمربط البداير.



وتصدرت القسم "ب" المهرة "الأريام بروق" للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، ونالت لقب المركز الثاني "ع . ج . البراقة الخامسة" لمربط عجمان، وجاءت في المركز الثالث "أي . كي . جاسمينة" لمربط الهواجر.



وفي فئة الأفراس عمر من 4 إلى 6 سنوات، أحرزت "دي مودي" لمربط غالب المركز الأول في القسم "أ"، تاركة المركز الثاني لـ " أي . في .



بيربيل راين" لمربط بن هميلة، فيما حلت في المركز الثالث "زمردة بابل" لمربط بابل. 92.00 نقطة.



أما صدارة القسم "ب" في فئة الأفراس عمر من 4 إلى 6 سنوات، فكان من نصيب "دي وصايف" لمربط دبي، وجاءت في المركز الثاني "ع . ج .



بنفسج" لمربط عجمان، وحلت ثالثة " دي غراشيب" لمربط عدنان عبدالله الشحي.



وتصدرت "سحر الجمال" لمربط أحمد محمد شليك الشميلي، فئة الأفراس عمر من 7 إلى 9 سنوات، وجاءت في المركز الثاني "الأريام خلود" لاسطبلات الأريام، فيما حلت في المركز الثالث "دي حنين" لمربط دبي.



(أنسامد).



