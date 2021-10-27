وزيري خارجية فرنسا و الجزائر يبحثان تطورات الاوضاع في ليبيا

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - أعلن وزير الخارجية الفرنسي" جان إيف لودريان" إنه تبادل الحديث باقتضاب مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في العاصمة الرواندية كيغالي، بعد أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين.



وقال "لودريان" لوكالة الانباء الفرنسية الثلاثاء "التقيته وتبادلنا حديث مجاملة" على هامش اجتماع للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.



وأوضح أنهما تحدثا خاصة عن الانتقال في ليبيا التي ستشكل محور مؤتمر دولي في 12 نوفمبر القادم في باريس.



وكان وزيرا خارجية البلدين قد التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك ، وحضرا في طرابلس في 21 أكتوبر الجاري "مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا".



وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توتراً بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال إن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.



واستدعت الجزائر سفيرها في فرنسا في 3 أكتوبر احتجاجاَ على التصريحات ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل حيث تنتشر قوات عملية برخان ضد الإرهاب من عبور أراضيها. (أنسامد).



