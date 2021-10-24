نهيان بن مبارك : إكسبو دبي منصة عالمية ترسخ مبادئ السلام

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي أن إكسبو 2020 دبي منصة عالمية ملهمة تعزز التعاون الدولي بين ثقافات وحضارات العالم لترسيخ مبادئ السلام والتسامح والحوار والتضامن والأخوة الإنسانية وجعلها قيما مشتركة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر للإنسانية جمعاء.



جاء ذلك خلال استقبال نهيان بن مبارك آل نهيان اليوم مار غريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية والذي يقوم بزيارة رسمية للامارات لتمثيل الاتحاد الأوروبي في "يوم الشرف" خلال إكسبو 2020 دبي.



ورحب الشيخ نهيان بن مبارك بزيارة غريتيس شيناس. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وناقش الجانبان الحضور المهم لدول الاتحاد الأوروبي في إكسبو 2020 دبي ومساهمتها في هذا الحدث الدولي الهام، والتي تسهم في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك والحوار بين الجميع لخير الإنسانية جمعاء وذلك خلال أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم يحتفي بالإبداع والابتكار والتقدم البشري في مختلف المجالات.



وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حريصة على تعزيز التعاون مع جميع دول العالم انطلاقا من قيمها الراسخة التي تأسست عليها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بما يحقق السلام والازدهار العالمي.



من جانبه أشاد مار غريتيس شيناس بجهود الإمارات والاحترافية العالية في تنظيم إكسبو2020 دبي أهم حدث ثقافي دولي يشهده العالم.



وأشار إلى أن وجود 192 دولة تحت مظلة هذا الحدث الملهم يمثل قوة دفع كبيرة للجهود الدولية في مواجهة التحديات وصياغة مستقبل يعزز جودة الحياة الإنسانية على مستوى العالم.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



