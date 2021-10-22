عبد الله بن زايد يزور أجنحة الدول المشاركة في إكسبو دبي

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي أن رحلة تواصل العقول المبدعة انطلقت من إكسبو 2020 دبي من أجل صناعة مستقبل واعد ومزدهر للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يخلق فرصا واعدة لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية آفاق التعاون المثمر بين دول العالم.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها عبد الله بن زايد آل نهيان إلى مقر إكسبو 2020 دبي، وشملت عدداً من أجنحة الدول المشاركة في الحدث الدولي، حيث استهل جولته بزيارة جناح بريطانيا الذي يقع في منطقة "الفرص" واستوحى تصميمه من مشروع "رسالة الاختراق" للبروفيسور العالمي الراحل ستيفن هوكينج.



وتعرف على محتوى الجناح الذي يحمل شعار "الابتكار من أجل مستقبل مشترك" ويجسد حرص المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل إيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة.



وزار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان جناح أوكرانيا الذي يقع في منطقة الفرص ويحمل شعار "أوكرانيا الذكية .. وصل النقاط".



واطلع على تصميم مبنى الجناح الذي يضم 3 مناطق رئيسية تشمل الحياة الذكية والتفكير الذكي والإحساس الذكي بهدف إبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.



كما اطلع على الاختراعات التي يضمها الجناح مثل الدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كم دون الحاجة لإعادة شحن البطارية والستائر الشمسية التي تولد الطاقة ليستعرض روح الابتكار في أوكرانيا كما يسلط الضوء على ثقافتها وتراثها وحياة أبنائها.



كما زار جناح جمهورية فرنسا الذي يقع في منطقة "التنقل" بإكسبو 2020 ويحمل شعار "الضوء مصدر الإلهام" في إشارة إلى دور فرنسا في قيادة حركة التنوير وصنع مستقبل البشرية.



وتعرف على محتويات الجناح الذي يسلط الضوء على الابتكارات والإبداعات الفرنسية الفريدة في جميع المجالات من العلوم والبحوث والتكنولوجيا والفنون والحرف اليدوية والتعليم.



كما اطلع على تجربة "نوتردام دو باري" التي يقدمها الجناح للزوار وهي معرض تفاعلي عن تاريخ الكاتدرائية الممتد 850 عاماً حيث تم الاعتماد في عرض هذه التجربة على تصميم المشاهد "السينوغرافيا" المادي والواقع المعزز.



وشملت جولة وزير الخارجية والتعاون الدولي في إكسبو 2020 دبي زيارة جناح تايلاند الذي يقع في منطقة "التنقل"، حيث تعرف على محتوى الجناح الذي يعد الأكبر في تاريخ مشاركة تايلاند بمعارض إكسبو العالمية منذ نحو 150 عاما وتهدف من خلاله إلى إبراز المفهوم الكامن وراء "تايلاند الرقمية" أو "ديجيتال تايلاند" بالإضافة إلى رؤيتها الاقتصادية المدفوعة تقنيا.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



