أكسبو 2020 منصة عالمية لإبراز انجازات قطاع الفضاء

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - يعتبر أكسبو 2020 دبي الذي يستمر ستة اشهر ويشارك فيه 192 دولة نافذة مهمه على العالم للدول والقطاعات المشاركة فيه، ومنها قطاع الفضاء وتسليط الضوء على تطور وصناعة الفضاء حول العالم وعلى اهمية هذا القطاع بالنسبة للانسان خاصة ولكوكب الارض بصورة عامة.



وخصص أكسبو 2020 أسبوعا كاملا للفضاء من 17 وحتى 23 أكتوبر الجاري يتم خلاله عقد جلسة حوارية مع رواد فضاء اماراتيين وعرض فعاليات ترفيهية وفنية وعلمية ونشر المعلومات الخاصة بعلوم الفضاء منها فعالية " تعلم قراءة النجوم وفعالية السفر الى الفضاء واستدامة البيئة الفضائية وغيرها من الفعاليات.



وقال المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" في حوار مع وكالة أنباء الامارات " وام"، مرت دولة الإمارات في هذه السنه خاصة بمرحلة مهمة جداً بقطاع الفضاء ووصولها لكوكب المريخ وقبلها في المرحلة التي سبقت كانت لها انجازات اخرى ولعبت دورا اساسيا في تحريك هذا القطاع وقطاع العلوم والتكنولوجيا بصورة عامة.



وعن دور إكسبو 2020 دبي كمنصة عالمية بارزة لابراز إنجازات الدولة في قطاع الفضاء الوطني، أشار إلى أن اكسبو 2020 دبي لا يعتبر فقط حدث عالمي لاستعراض ثقاقات الدول الأخرى بل هو منصة لعرض الإنجازات العلمية والتقنية والإنجازات الثقافية العالم .



وأضاف أن أحد أسباب تأسيس قطاع الفضاء في دولة الإمارات بصورة جداً سريعة لأن هذا القطاع يعتمد على التعاون الدولي ودولة الإمارات لم تنظر إلى برنامج الفضاء الإماراتي كسباق مع دول أخرى ولكن نظرت له كفرصة للتعاون مع الدول المختلفة وساهم هذا بتفعيل دور القطاع وسرع تطويره وتقدمه أيضا، كما ساهم في وضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي لها دور في برنامج الفضاء العالمي.



وعن أبرز المشاريع التي تنفذها الدولة في قطاع الفضاء بالفترة الحالية، أكد أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يمر اليوم بمرحلة مهمة جداً وحساسة فقد استثمرت الامارات في السابق من خلال مشروع مسبار الامل والمشاريع التي سبقتها في استقطاب المعرفة إلى الدولة من الخارج وبناء قدرات الشباب الإماراتي عن طريق برامج نقل المعرفة واليوم بعد إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن المهمة القادمة وهي مهمة الإمارات لإستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات والذي يختلف عن المشاريع السابقه، وسيتم التركيز في هذه المرحلة على نقل المعرفة من قطاع الفضاء الإماراتي إلى القطاع الخاص لخلق بيئة محفزة لدعم قطاع علوم وتكنولوجيا متقدم في الدوله، وفي ذات الوقت يخدم اقتصاد دولة الامارات في مواجهة التحديات المختلفة وبما فيها الموارد المائية والموارد الغذائية وغيرها من التحديات.



وأشار عمران شرف إلى أن هناك مشاريع مختلفه وطموحة كثيرة في قطاع الفضاء بدولة الامارات منها مشروع " خليفة سات" وهو قمر صناعي للاستشعار ومشروع راشد لدراسة القمر ومشروع استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، ويعتبر قطاع الفضاء أحد أولويات دولة الامارات، والاستثمارات في هذا القطاع كبيرة وتخدم الأهداف المختلفة في الدولة وهذه بداية لإنجازات أكبر في المستقبل. (أنسامد).



