الامارات..انطلاق المهرجان العربي لفيلم التراث

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المهرجان العربي لفيلم التراث على شاطئ خورفكان -دورة الفنان الراحل عصمت يحيى- و تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، بهدف الحفاظ على التراث العربي من خلال فن السينما و سينما التراث في ظل إقبال لافت من عشاق وحراس التراث والذاكرة حيث بدأت الفعاليات بلوحات فنون شعبية من أداء فرقة الشارقة الوطنية لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.



تضمن الافتتاح كلمات لكل من سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس شرف المهرجان، والفنان المخرج عبد الله الجنيبي، رئيس المهرجان، و الدكتورة هند عصمت يحيى، رئيسة لجنة تحكيم المهرجان، والدكتور إسلام عز العرب، مؤسس ومدير المهرجان، وتلا ذلك عرض فيديو لجان التحكيم، مسابقات الأفلام والتصوير الفوتوغرافي، ومن ثم عرض فيلم "ذاكرة حية"، واختتمت فعاليات اليوم الأول بتكريم الرعاة.



و لفت سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم إلى أن المهرجان العربي لفيلم التراث يحمل هذا العام شعار علم من أعلام التراث العربي الذين كرسوا حياتهم في خدمة التراث وحفظ، وهو الراحل الدكتور عصمت يحيى حاوية الكثير من المضامين الغنية التي تعكس أهمية الصورة في توثيق الترث من خلال البرنامج الفكري المصاحب بالإضافة إلى عروض الأفلام والصور الفوتوغرافية.



و يتضمن المهرجان مسابقة الأفلام الوثائقية /فيلم التراث/ القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة والأفلام الطويلة التي تزيد مدتها عن 30 دقيقة وموضوعاتها حول التراث الشعبي و الحضاري و الطبيعي وسوف يتم في كل دورة من دورات المهرجان تكريم إحدى الشخصيات العامة التي قدمت خدمة للتراث في مجال نشاطها العام على أن يتم اختيار هذه الشخصية من أي دولة عربية ولا يشترط أن يكون سينمائيًا.



ويتضمن اليوم الثاني من الحدث عقد الندوة الافتتاحية في فندق وسبا أوشيانيك بخورفكان وتتناول دور المؤسسات الثقافية في الحفاظ على التراث معهد الشارقة للتراث نموذجاً يتحدث خلالها سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم ويدير الندوة أحمد سالم البيرق مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمعهد الشارقة للتراث تعقبها ندوة المرأة والتراث والسينما تتحدث خلالها الباحثة فاطمة المغني من الإمارات والباحثة حفصة واقنة من الجزائر ويديرها الدكتور محمد عبد الحافظ.



و يشهد المهرجان عروض أفلام داخل مسابقة المهرجان من بينها سنابك الخيل للمخرجة المغربية مليكة ماء العينين و الباسقات للمخرج الليبي طارق الهوني و غرب سهيل للمخرج المصري ماكو يوسف و القطعة المفقودة للمخرج العُماني حسين البلوشي و فيلم المتحف للمخرج الجزائري جمال باشا افيولايت للمخرج العُماني محمد الدروشي موزاييك دمشقي للمخرج السوري محمد خليل أبو مطحنة و أنامل ذهبية للمخرجة السودانية عزة نصر.



الصمرة..مصاحبة للموضوع من وكالة انباء الامارات الرسمية و هي من شركاء انسامد (أنسامد).



