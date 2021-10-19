أكثر من 771 ألف زيارة لـ "إكسبو 2020 دبي" منذ انطلاقه

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - يتواصل الإقبال على "إكسبو 2020 دبي" من كل أنحاء العالم حيث بلغ عدد الزيارات إلى الحدث الدولي 771 ألفا و 477 زيارة حتى اليوم، بعد أن سجل في الأيام العشرة الأولى 411 ألفاً و768 زيارة.



وقالت شونا ماكجي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي إن نصف الزوار دخلوا بتذاكر موسمية ما يعكس الحماسة لزيارة إكسبو 2020 دبي وفعالياته العديدة .



وزار أكثر من 100 ألف شخص "إكسبو 2020 دبي" مرتين بينما قام أكثر من 35 ألف شخص بثلاث زيارات.



وأوضحت أن الحدث الدولي الذي انطلق في الأول من أكتوبر، ويضم أجنحة خاصة لـ 192 دولة، سجل حتى اللحظة زيارة 181 جنسية ..مشيرة إلى أن تلك الأرقام التي تم الإعلان عنها، اليوم، تشمل الزوار الذين اشتروا تذاكر لحضور إكسبو 2020 دبي، ولا تشمل ممثلي الجهات الدولية المشاركة أو وفودهم أو ضيوفهم، كما لا تتضمن موظفي إكسبو أو الشركاء أو المدعوين من الجهات الرسمية.



وأشارت إلى أن موقع إكسبو الافتراضي / https://virtualexpodubai.com/ شهد حتى اليوم 9.3 مليون زيارة.



(أنسامد).



