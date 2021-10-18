الامارات:صور التقطها "مسبار الأمل" للمريخ تزين فضاء تويتر

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - قام باحثون وهواة لعلوم الفضاء من مختلف دول العالم بتنزيل صور متعددة الأطياف عالية الدقة و نشرها عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد أيام من إتاحة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" الدفعة الأولى من البيانات العلمية التي جمعها المسبار.



و زينت الصور التي التقطها مسبار الأمل فضاء تويتر وسط إقبال من هواة الفضاء و المهتمين باستكشاف الكواكب على مشاركتها و التعليق عليها.



كان مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" قد نشر مطلع أكتوبر الجاري دفعة من البيانات التي جمعها المسبار في الفترة الممتدة بين 9 فبراير و22 مايو 2021 وتضم صورا فريدة للمريخ ترصد ملاحظات غير مسبوقة حول سلوك غازات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر والتفاعلات التي تحدث بينها.



و في الأيام العشرة الأولى من إتاحة البيانات للمجتمع العلمي العالمي والجمهور عبر مركز البيانات ضمن الموقع الإلكتروني للمشروع جرى تنزيل ما يقارب 2 تيرابايت منها 1.5 تيرابايت من بيانات كاميرا الاستكشاف التي يحملها المسبار على متنه.



و أعربت المهندسة حصة المطروشي نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" للشؤون العلمية عن سعادتها برؤية صور المريخ التي التقطها المسبار تنتشر في فضاء تويتر عبر الجمهور محليا وعالميا ..



وقالت : " أحدثت هذه المجموعة المتنوعة من الصور العديد من المشاركات و صدى واسعاً حول مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ".



و تعتبر كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI واحدا من 3 أجهزة علمية متطورة يحملها مسبار الأمل لدراسة كوكب المريخ ونقل صورة شاملة عن مناخه وطبقات غلافه الجوي المختلفة وهي كاميرا إشعاعية متعددة الطول الموجي قادرة على التقاط صور بدقة 12 ميغابيكسل.



تتكون الكاميرا من عدستين إحداهما للأشعة فوق بنفسجية والأخرى للأطياف الملونة تستخدم لالتقاط صور ذات تفاصيل واضحة للمريخ..



وتُستخدم لقياس خصائص الجليد والأوزون في الغلاف الجوي للمريخ وتم تطوير الكاميرا في جامعة كولورادو بولدر بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.



ضم إصدار البيانات الأول حوالي 500 صورة التقطتها الكاميرا مع توقع وجود آلاف الصور الأخرى في الإصدار التالي المتوقع في يناير 2022.



الصورة : من وكالة انباء الامارات - شركاء انسامد - وهي صورة حديثة التقطها مسبار الامل لكوكب المريخ (أنسامد).

