الإمارات-كورونا: صدارة عالمية في نسبة الحاصلين على اللقاح

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - وام / أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حفاظ دولة الإمارات على صدارتها عالميا على صعيد نسبة الأشخاص الحاصلين على اللقاحات الأمر الذي يدل على متانة البنية التحتية للقطاع الصحي لاحتواء الجائحة وحماية المجتمع من تداعياتها الصحية بشكل آمن ومطمئن.



و قال الظاهري خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد إن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم موضحا أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان بلغت 95.68 في المائة في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي لقاح 85.52 في المائة من إجمالي السكان".



و نوه إلى مؤشر بلومبرغ لتصنيف مرونة الدول أمام جائحة "كوفيد - 19 " والذي تقدمت من خلاله دولة الإمارات 9 مراتب مقارنة بشهر أغسطس الماضي لتحتل المرتبة السادسة عالميا والأولى إقليميا".



و قال إن دولة الإمارات تعاملت مع جائحة "كوفيد - 19" وفق استراتيجية استباقية ونموذج متفرد يعمل بناء على مؤشرات ودراسات معتمدة لضمان سير عجلة الحياة الطبيعية الجديدة.



و أشاد الظاهري خلال الإحاطة بدور القطاعات كافة وتعاونها للوصول إلى هذه المرحلة و النتائج التي نشهدها اليوم و نوه بدور الجمهور ومدى وعيه والتزامه بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية.. وقال : " نجني اليوم ثمار تلك الجهود الوطنية مع ما نشهده من انخفاض في معدل الإصابات اليومي بشكل ملحوظ". (أنسامد).



