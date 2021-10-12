اجتماع وكالتا ائتمان الصادرات الإماراتية والإيطالية

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - ناقشت الاتحاد لائتمان الصادرات مع نظيرتها في إيطاليا شركة "ساتشي" وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية آخر المستجدات حول تعاونهما المشترك لدعم مشاريع التنمية المستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في كلا البلدين.



جاء الاجتماع في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في عام 2018 ضمن فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا التي عقدت في وزارة التنمية الاقتصادية في روما والتي وضعت الإطار العام لتعزيز الفرص التجارية بين البلدين.



و اجتمع الوفد الإيطالي الذي ترأسه رودولفو إيروري رئيس شركة ساتشي ومايكل رون كبير المسؤولين الدوليين في ساتشي ورئيس اتحاد بيرن وماوريزيو دي أندريا رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الشبكة الدولية في ساتشي مع ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من كبار المسؤولين في مكتب الاتحاد لائتمان الصادرات في دبي.



وخلال الاجتماع ناقش الطرفان مستجدات التعاون في مجال التأمين المشترك وإعادة التأمين في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة فضلاً عن دعم حصول هذه المشاريع على تمويلات إسلامية ومستدامة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية لكلا البلدين ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



و ناقش الاجتماع أيضاً كيف يعمل الطرفان على المساعدة في تعزيز تدفق السلع والخدمات ورأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم من خلال توفير التأمين والضمانات لحماية المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية من المخاطر السياسية والتجارية. (أنسامد).



