عبد الله بن زايد : إكسبو دبي يجسد تطلعات دول الخليج

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي أن " إكسبو 2020 دبي " يجسد تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي نحو مستقبل واعد ومزدهر، كما يعكس تاريخا من العمل الخليجي المشترك ومسيرة ملهمة وثرية قادتنا إلى تحقيق إنجازات نوعية في المجالات كافة.



وقال : إننا اليوم في إكسبو 2020 دبي تلتقي أفئدتنا على المحبة والإخاء والتعاون لنعمل معا من أجل ترسيخ السمعة العالمية الإيجابية عن دول مجلس التعاون وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا.



جاء ذلك خلال زيارة عبد الله بن زايد آل نهيان إلى عدد من أجنحة الدول الخليجية المشاركة في " إكسبو 2020 دبي".



واستهل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان جولته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الذي يقع في منطقة "الفرص" بإكسبو 2020 دبي ويعد ثاني أكبر جناح في الحدث العالمي وتتجاوز مساحته 13 ألف متر مربع ويحمل شعار "طموح بلا حدود".



وأشاد بالمشاركة السعودية في إكسبو 2020 دبي التي تشكل إضافة نوعية لهذا الحدث العالمي البارز.



وتعرف على ما يقدمه الجناح من تجارب ملهمة للزائرين تطلعهم على مستقبل المملكة العربية السعودية ومشاريعها المبتكرة والنوعية التي تعكس طموحها اللا محدود لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للشعب السعودي في ظل توجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



كما زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جناح دولة قطر والمقام في منطقة "الفرص" بإكسبو 2020 دبي ويحمل شعار "المستقبل الآن".



وتعرف على المحتوى المتميز الذي يقدمه الجناح ويعمل على إبراز معالم الثقافة والتراث القطري ويجسد كذلك تطلعات دولة قطر لمستقبل مزدهر ومستدام تماشيا مع رؤية قطر "الرؤية الوطنية 2030".



كما تعرف خلال زيارته للجناح على عدد من المشاريع التي تنفذها دولة قطر واستعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 .



وزار وزير الخارجية والتعاون الدولي جناح دولة الكويت الذي يعد الأضخم من حيث الحجم والمساحة في تاريخ مشاركتها بمعارض إكسبو العالمية.



وتعرف خلال زيارته للجناح المقام في منطقة "الاستدامة" بإكسبو 2020 دبي ويحمل شعار "كويت جديدة .. فرص جديدة للاستدامة" على الرسائل الملهمة التي يجسدها الجناح وأبرزها تطلعات دولة الكويت لترسيخ مستقبل مستدام للأجيال المقبلة وذلك تماشيا مع رؤية "كويت جديدة 2035".



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



