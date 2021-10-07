الإمارات توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة شمسية في العراق

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جمهورية العراق لتطوير خمسة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ واحد جيجاواط.



ووقعت "مصدر" اتفاقية تنفيذ مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق لتطوير خمسة مشاريع طاقة شمسية في مناطق مختلفة من العراق تشمل محطة بقدرة 450 ميجاوات بمحافظة ذي قار في الجنوب ومحطتين بقدرة 100 ميجاوات و250 ميجاوات بمدينة الرمادي في وسط البلاد و محطة بقدرة 100 ميجاوات بالموصل في الشمال ومحطة بقدرة 100 ميجاوات في مدينة العمارة في الجنوب الشرقي.



وخلال مراسم أقيمت في العاصمة العراقية بغداد ، و بحضور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية واحسان عبد الجبار اسماعيل رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط في العراق وعادل كريم وزير الكهرباء في العراق وسالم عيسى القطام سفير الإمارات لدى العراق وأعضاء من الإدارة في شركة "مصدر" .. تم توقيع الاتفاقية من قبل سهى النجار رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق ومها حمودي عبد الجبار مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء العراقية ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر".



وعبر سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عن سعادته بتعزيز التعاون المثمر بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة، مؤكدا على أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود العراق لتحقيق أهدافها في مجالي الطاقة والحد من تبعات التغير المناخي.



وقال: " شهدت السنوات الأخيرة نموا متسارعا لقطاع الطاقة المتجددة وأثبتت التقنيات النظيفة مدى جدواها الاقتصادية وقد استطاعت "مصدر" أن ترسخ ريادتها في هذا القطاع من خلال محفظة مشاريع متنوعة لتساهم في دعم مساعي دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار وبيئة مستدامة وبنية تحتية متطورة ومتكاملة".



وأضاف: " نتطلع من خلال هذه الاتفاقية المهمة إلى استكشاف المزيد من الفرص في المنطقة الغنية بمواردها الطبيعية وتوطيد شراكتنا مع أشقائنا في العراق بهدف تعزيز عملية التنمية التي تشهدها البلاد ولضمان مستقبل أفضل ومستدام للمنطقة".



من جانبه أكد محمد جميل الرمحي أن هذه الاتفاقية تعزز من العلاقات المتينة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية العراق وتسمح بتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين.. مشيرا إلى أن الإمارات والعراق تشتركان في السعي نحو تعزيز مزيج الطاقة وبالتالي المساهمة بفعالية في جهود العمل المناخي. (أنسامد).



