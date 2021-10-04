الامارات:إكسبو 2020 دبي أبرز موضوعات عدد درع الوطن

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - أصدرت " مجلة درع الوطن " - الصادرة عن وزارة الدفاع - عددها الشهري الجديد رقم /597 / والذي يتناول بالبحث والتحليل عدداً من الموضوعات الحيوية التي تهم الدولة والمنطقة العربية والعالم، إضافة إلى استعراضها لأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.



واشتمل العدد الجديد على تغطية لافتتاح إكسبو 2020 بعنوان " إكسبو دبي حفل تاريخي لعالم أفضل " وفي العدد مقابلة حصرية مع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن مشاركة شباب الخدمة الوطنية في معرض إكسبو 2020 إضافة إلى تحقيق بعنوان "منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية شكرا قيادتنا الرشيدة على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في إكسبو 2020 أكبر حدث دولي في العالم".



وجاءت افتتاحية العدد تحت عنوان " وعدنا وأنجزنا....فأهلا بالمستقبل " .. واشتمل العدد على العديد من الموضوعات و التقارير الاستراتيجية و العسكرية والمقالات والقضايا الوطنية التي تمس مستقبل الوطن وحياة المواطن ومن أهمها موضوع قراءة في خمسينية دولة الإمارات فيما جاء ملف العدد بعنوان " الانسحاب الأمريكي من أفغانستان التداعيات والإنعكاسات المحتملة".



و أبرزت المجلة بعض التقارير أهمها " لماذا فشلت التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط" و استعرض عددا من الموضوعات المتخصصة أبرزها المركبة الجوية غير المأهولة تطرح أنظمة شبيهة بالأقمار الاصطناعية.



وحرص العدد الجديد على رصد ومواكبة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم . (أنسامد).



