اليوم الوطني الفرنسي في إكسبو دبي يجسد العلاقات مع الإمارات

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أن مشاركة دول العالم في إكسبو 2020 دبي تعزز التعاون الدولي، حيث يحمل الحدث الثقافي الأهم عالميا رسالة أمل في وقت جائحة "كورونا" التي يشهدها العالم.



وقال في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا في إكسبو 2020 دبي إن جناح بلاده سيبقى فاعلاً خلال الأشهر الستة المقبلة كما كان اليوم وإذا استطعنا المساعدة في الحفاظ على ثقة العالم من خلال منصة إكسبو فهذا بحد ذاته أمر جيد.



وقال جان إيف لودريان: إن زيارته الأولى إلى إكسبو 2020 دبي كانت مفاجأة جميلة أتاحت لنا الفرصة أن نرى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يستعرض 50 عاماً من التاريخ".



وحول احتفال فرنسا بيومها الوطني في إكسبو 2020، قال : إن هذا اليوم أظهر الصلة القوية بين فرنسا والإمارات"، مضيفا أن اختيار فرنسا لتكون أول دولة تحتفل بيومها الوطني يوضح مدى قوة علاقاتنا الثنائية بين البلدين الصديقين، منوها أن تلك العلاقات تقوم على الثقة والكفاءة والتنوع في جميع المجالات لاسيما الثقافة والاقتصاد والتعليم.



وأشار إلى أن علاقة فرنسا مع الإمارات قائمة على الثقة ونحن نحظى بالعديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في مختلف الإمارات حيث تم الارتقاء بعلاقتنا مع دولة الإمارات إلى كونها شراكة استراتيجية وهو أمر مهم للغاية لأنه يظهر أنها علاقة قائمة على الثقة.



وقال: "أتطلع إلى العودة لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات".



وحول الرسالة التي تود فرنسا أن توصلها في إكسبو، قال إنها رسالة تقنية رسالة نور واستنارة ورسالة علم من أجل التنمية في جميع أنحاء العالم.



وأضاف أن جناح فرنسا يستعرض ثلاثة مواضيع رئيسية ..الضوء والأنوار؛ إمكانية التنقل؛ والمعرفة والمهارة، مشيرا إلى أن هذه العناصر الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض وهي ركائز ضرورية لبناء عالم قائم على التضامن.



وترأس جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا الوفد الرسمي لاحتفالات بلاده بيومها الوطني لتكون أول بلد يحتفي بيومه الوطني في إكسبو 2020 دبي.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



