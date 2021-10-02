أبوظبي تستضيف إثنتين من أبرز بطولات الجوجيتسو العالمية

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن استضافة أبوظبي لاثنتين من أبرز بطولات الجوجيتسو العالمية في شهر نوفمبر المقبل في خطوة تُكرّس مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة عالمية للجوجيتسو.



وتعود بطولة العالم للجوجيتسو، المسابقة التي تجمع نُخبة لاعبي الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، إلى أبوظبي بين 3 و 11 نوفمبر المقبل تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، ويليها انطلاق منافسات النسخة "13" من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أضخم وأبرز الفعاليات على أجندة الجوجيتسو العالمية، في صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة الإماراتية خلال الفترة بين 14 و 19 من الشهر ذاته.



وتمثّل بطولة العالم للجوجيتسو منصة مثالية لنجوم المنتخب الوطني لتعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم في مواجهة مجموعة من أفضل لاعبي الجوجيتسو في العالم، ولا سيما في ضوء مشاركة ما يزيد عن ألف لاعب محترف من جميع أنحاء العالم. وتُعد هذه البطولة المحطة الأخيرة لضمان التأهل إلى الألعاب العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2022.



وبعد أشهر قليلة من استضافة النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تعود البطولة إلى العاصمة الإماراتية من جديد وسط مستويات عالية من التنظيم الاحترافي لتتيح فرصة مثالية أمام ألمع الرياضيين العالميين لاختبار مهاراتهم على بساط النزال ضد أفضل المنافسين، إذ تلعب البطولة دوراً كبيراً في تعزيز تصنيف اللاعبين المحترفين وترسيخ مكانتهم في مصاف النخبة.



وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. وتشكل استضافة الإمارات لحدث إكسبو 2020 أحد أضخم الفعاليات العالمية مصدر إلهام حقيقي لنا جميعاً لتحقيق الريادة على جميع المستويات. كما تسهم استضافة أبرز فعاليتين في عالم الجوجيتسو خلال شهر واحد في تعزيز إنجازات دولة الإمارات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة".



وتابع: "استضافت أبوظبي في سبتمبر الماضي النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو، وتستعد حالياً للترحيب بمجتمع الجوجيتسو العالمي في نوفمبر ضمن منافسات بطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في خطوة تُرسخ مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة عالمية للجوجيتسو. وسنكون على موعد مع شهر تاريخي في عالم الجوجيتسو بلا شك، حيث ستجمع صالة جوجيتسو أرينا آلاف الرياضيين تحت سقف واحد، وستمنح عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم الفرصة لمشاهدة المنافسات التي تجمع نخبة اللاعبين العالميين".



وقدّم أبطال الإمارات أداءً مبهراً خلال النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو الشهر الماضي عندما فازوا بأكبر عدد من الميداليات بين الفرق المشاركة بإجمالي 18 ميدالية، تشمل أربع ذهبيات وأربع فضيات و10 برونزيات.



وتعليقاً على مشاركة الإمارات في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية في نوفمبر المقبل، يقول رامون ليموس، مدرب المنتخب الإماراتي للجوجيتسو: "نثق بقدرة لاعبينا على تحقيق التميّز خلال البطولتين المرتقبتين الشهر المقبل، لا سيما في ضوء ما أظهروه من مهارات وإبداعات ونتائج طيبة في بطولة آسيا للجوجيتسو في مواجهة نخبة الرياضيين العالميين. وقد لمسنا بشكل واضح بروز جيل جديد من الأسماء الإماراتية الموهوبة التي تضمن مستقبلاً مشرقاً للدولة في رياضة الجوجيتسو، لا سيما مع تحقيق العديد من الميداليات ضمن فئتي الرجال والسيدات".



ونجحت أبوظبي في تنظيم النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والنسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو خلال العام الجاري في ظل توفير بيئة صحية وآمنة، وهو ما يؤكد على جاهزية الإمارة لاستضافة الفعاليات العالمية. (أنسامد).



