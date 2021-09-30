دبي تستضيف "بيوتي وورلد الشرق الأوسط"

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط في نسخته الـ 25 خلال الفترة من 5 الى 7 أكتوبر المقبل .



ويشارك في المعرض الذي يقام تحت شعار "إعادة التفكير والابتكار والاستكشاف" شركات تجميل عالمية من 50 دولة من بينها 15 جناحاً وطنيا وذلك ضمن إجراءات صحية تضمن سلامة جميع المشاركين.



و تم اختيار 57 متأهلا للتصفيات النهائية في نسخة هذا العام ضمن 13 فئة وذلك بعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي التي استقطبت 190 مشاركة.



ويكرم الحفل المبدعين الذين قدموا أفضل أداء في قطاع مستحضرات التجميل والعطور والعافية وسيتم تسليم الجوائز خلال أمسية احتفالية في نهاية اليوم الأول من المعرض.



و قالت إلين أوكونل مديرة معرض بيوتي و ورلد الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت إن الحدث يسعى إلى تعزيز الابتكار والاستكشاف في قطاع الجمال من خلال تسليط الضوء على أبرز الرواد والعلامات التجارية التي تمهد الطريق نحو مستقبل ناجح للقطاع والاحتفاء بهم. (أنسامد).



