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الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاتصال للتحالف ضد داعش
    (أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - استضافت دولة الإمارات الاجتماع المرئي لمجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، والتي تترأسها دولة الإمارات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

    وركّز الاجتماع على التطورات الخاصة بجهود مجموعة عمل الاتصال في التصدي لرسائل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى آخر المستجدات في تركيز التحالف على كل من سوريا والعراق وغرب أفريقيا وأفغانستان.

    وأكد جمال المشرخ مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي - خلال الكلمة الافتتاحية - على ضرورة مواصلة تكاتف جهود الأعضاء في التحالف لدحض رسائل داعش وفكره المتطرف ومنعه من إعادة ترتيب صفوفه في ظل التقدم الإيجابي المُحرَز من قِبل التحالف خلال السنوات الماضية.

    كما أكد المشرخ على عزم دولة الإمارات العمل مع الشركاء في مواصلة دعم جهود المجتمع الدولي وهزيمة التطرف والإرهاب من خلال نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال. (أنسامد).

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