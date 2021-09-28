دبي: مناقشةاستراتيجية إعلام الإمارات لتغطية إكسبو 2020 دبي

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - ترأست سعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة اليوم اجتماعا موسعا ضم مسؤولي مؤسسات ووسائل الإعلام المحلية في مقر المكتب في "وان سنترال" مركز دبي التجاري العالمي لمناقشة استراتيجية العمل الموحدة لتغطية الحدث العالمي الكبير "إكسبو 2020 دبي" الذي سيجذب أنظار العالم إلى دبي ودولة الإمارات بصورة عامة على مدار ستة أشهر كاملة، والمساهمة في نقل صورة متكاملة تعكس حجم الحدث ومكانته وتأثيره الإيجابي في تشكيل ملامح مستقبل العالم خلال المرحلة المقبلة.



يأتي ذلك في إطار استعدادات المكتب الإعلامي لحكومة دبي قبيل أيام من انطلاق الحدث و الحرص على وضع أكثر الأطر فاعلية للوصول إلى أعلى مستويات التنسيق الإعلامي لتغطية نموذجية للحدث الضخم.



(أنسامد).



