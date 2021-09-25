مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال ينطلق 10 أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تنطلق في العاشر من أكتوبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2021 الذي تنظمه مؤسسة /فن/ المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات مقدمة للجمهور في الإمارات والعالم أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية وسلسلة ورش وجلسات حوارية متخصصة في صناعة الأفلام على مدار خمسة أيام.



ويستضيف المهرجان الذي يقام /عن بعد/ حتى 15 أكتوبر تحت شعار "فكر سينما" 6 أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً و35 فيلماً تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط و3 في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب 4 أفلام تعرض لأول مرة في دولة الإمارات ويمكن للراغبين في مشاهدة الأفلام ومتابعة فعاليات المهرجان الدخول على الرابط التالي: www.siff.ae وتتوزع العروض على فئات المهرجان السبع وهي أفلام من صنع الأطفال والناشئة وأفلام خليجية قصيرة وأفلام دولية قصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام من صنع الطلبة جاء اختيارها من بين 4284 فيلما تقدم للمشاركة في المهرجان خلال العامين 2020 والعام الجاري.



وتضم قائمة الدول التي تعرض أفلاماً في هذه الدورة كلاً من الإمارات وإيطاليا وكوريا وألمانيا وروسيا وإيران وتركيا واليابان والنرويج وهولندا وقطر وكازاخستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والأرجنتين ودول أخرى.



وكشفت /فن/ أسماء لجنة التحكيم الذين سيقيمون الأفلام المتنافسة في الفئات المهرجان حيث تضم فنانين ومخرجين سينمائيين وصُناع الأفلام وخبراء في الإعلام والتصوير من الإمارات، والخليج ودول عربية وأجنبية من بينهم الفنان السوري عابد فهد والمخرج والكاتب العماني خالد الزدجالي وجوليو فيتا من إيطاليا ومن الإمارات حمد صغران وماجد الأنصاري وفاضل المهيري ومن الولايات المتحدة المخرج والمنتج بنتلي براون وغيرهم وسيتم الاعلان عن الفائزين في الحفل الختامي في 15 أكتوبر المقبل.



ولفتت مؤسسة /فن/ إلى أن المهرجان سينظم 30 ورشة تدريبية للأطفال واليافعين متنوعة تتناول 15 موضوعاً وتقدم في نسختين عربية وإنجليزية وتضم المحاور التي تركز عليها الورش: كتابة السيناريو وأسرار الرسوم المتحركة وأساسيات التصوير الفوتوغرافي والإنتاج والإخراج السينمائي والتصوير بأنواعه وتقنياته المختلفة. (أنسامد).



