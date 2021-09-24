الشارقة للكتاب توقع مذكرة تفاهم مع مكتبة الأمبروزيانا

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - وقعت "هيئة الشارقة للكتاب" أمس مذكرة تفاهم مع "مكتبة الأمبروزيانا" الإيطالية في ميلانو تفتح من خلالها باب التعاون والعمل المشترك لتعزيز وصول الباحثين إلى مصادر المعرفة والعلم.



شملت المذكرة اتفاقية تعاون لرقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود تاريخها إلى ما يزيد على 450 عاماً ستعرض للمرة الأولى رقمياً على مستوى العالم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتبة الشارقة العامة التابعة للهيئة.



وقع مذكرة التفاهم والاتفاقية أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب والبروفسور لورنسو أورناجي رئيس مجلس إدارة مكتبة الأمبروزيانا بحضور عمر عبيد الشامسي سفيرالدولة في الجمهورية الإيطالية ودون فيديريكو جاللو المدير التنفيذي للمكتبة وماريو جاتي مدير جامعة القلب المقدس في ميلان وإيمان بوشليبي مدير مكتبات الشارقة العامة وماركو بالّاريني أمين عام مكتبة الأمبروزيانا.



وجاء التوقيع في قاعة لاروزا تقديراً من إدارة المكتبة لإمارة الشارقة وما تقوده من مشاريع ثقافيّة على مستوى العالم إذ تعد القاعة واحدة من أعرق القاعات في المؤسسات الثقافية في العالم ولا تفتح إلا للمناسبات والأحداث الخاصة حيث تحتضن على جدرانها آلاف الكتب والمخطوطات النادرة وكان يدرس فيها أهم الكتّاب والمفكرين والفنانين الإيطاليين أبرزهم ليوناردو دافنشي.



وتعد مجموعة المخطوطات العربية في "مكتبة الأمبروزيانا" واحدة من أفضل المجموعات النادرة وأكثرها أهمية في إيطاليا وتضم مخطوطات حول مواضيع مختلفة منها: التاريخ واللغة والطب والفلك إلى جانب مخطوطات في الحديث النبوي ومجموعة من الخرائط الجغرافية.



وقال أحمد العامري خلال حفل توقيع المذكرة : تجسد المذكرة رؤية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يؤكد أن الكتاب هو حامل المعرفة الذي يجمع ثقافات العالم ويفتح أمامها أفق التواصل والتعاون والعمل المشترك فنحن في الشارقة نؤمن أن التجارب الإنسانية ومعارفها مشتركة بين الحضارات والشعوب وأن دورنا اليوم هو اضافة علوم وآداب وفنون جديدة. ولنحقق ذلك فإننا نعمل مع شركائنا ونظرائنا من العواصم والمدن العالمية لتسهيل وصول المجتمعات إلى الكتب ومصادر المعرفة.



وأضاف تشكل المذكرة فرصة ليست للقارئ والباحث العربي وحسب وإنما للقراء في مختلف بلدان العالم ونتمنى أن تكون بوابة جديدة لمزيد من العمل المشترك بين الشارقة والمدن الإيطالية في مختلف القطاعات الثقافية والإبداعية وأن تلعب دوراً فاعلاً في تقريب المسافات بين الثقافتين العربية والإيطالية .



من جانبه أكد عمر عبيد الشامسي سفير الامارات في الجمهورية الإيطالية أهمية هذا التعاون والشراكة لتعزيز العلاقات الثقافية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع إيطاليا، واعتبر أنها تشكل فرصة لفتح مزيد من أشكال التعاون مع المؤسسات الثقافية الإيطالية.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



