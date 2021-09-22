دبي تستضيف معرض "غازتك" للغاز الطبيعي والهيدروجين

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - افتتح ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد، فعاليات مؤتمر ومعرض "غازتك"، الذي يعد أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات الغاز الطبيعي والغاز المُسال والهيدروجين والطاقة، بمشاركة نحو 15 ألفا من الخبراء والمتخصصين في تلك المجالات من مختلف أنحاء العالم بالحضور المباشر للمرة الأولى عالمياً منذ بدء جائحة كوفيد-19 بينما تستمر أعمال الحدث حتى 23 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.



وأكد حمدان بن محمد بن راشد أن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دبي في الأوساط العالمية وعلى كافة المستويات، لاسيما في مجال تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، تزيد من مسؤوليتها كشريك في دعم أهداف التنمية العالمية المستدامة، وكذلك دورها في إيجاد البدائل والخيارات التي تدعم هذه المسيرة مع ما تطلقه من مبادرات ومشاريع خلاقة، حيث يتنامى دور دبي في تقديم الحلول التي تسهم في التغلب على تحديات يتشارك العالم في العمل على إيجاد سيناريوهات فعالة للتعاطي معها بكفاءة بما يكفل استدامة التنمية، ومن أهمها ترشيد الموارد وحسن توظيف مصادر الطاقة، خاصة النظيفة منها والمتجددة من أجل ضمان سلامة البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.



ونوه ولي العهد بأهمية إيجاد وتوظيف حلول الطاقة النظيفة والمتجددة وهو ما يمثل أولوية رئيسية ضمن أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي التي تقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في المبادرة إلى تبني بدائل تمكنها من تلبية احتياجات النهضة التنموية الشاملة فيها من الطاقة، بأسلوب يراعي الحفاظ على البيئة بالاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية، ما يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تطبيق الحلول المستقبلية للطاقة لخدمة غايات التنمية المستدامة.



وقام ولي العهد بجولة في المعرض مع مسؤولين آخرين من الإمارة، حيث اطلع على أبرز الأجنحة المشاركة وأهم ما تطرحه من حلول وابتكارات في مجالات الغاز الطبيعي والغاز المسال والهيدروجين والطاقة، وما تقوم بتنفيذه من مشروعات في هذا الإطار لاسيما على مستوى المنطقة.



(أنسامد).



