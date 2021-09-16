إكسبو 2020 دبي يرحب بزوار العالم في اجواء امنة

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - كشف منظمو إكسبو 2020 دبي عن إجراءات معزّزة لضمان تجربة آمنة واستثنائية لجميع الزوار وذلك مع استعداد الحدث لاستقبال ملايين الزوار في أكبر حدث دولي يجمع شعوب العالم منذ بداية الجائحة، في وقت يشهد تزايد الطلب على السفر والسياحة الدولية.



وسيكون على الزوار الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم معتمد من حكومات بلدانهم أو نتيجة اختبار /بي سي آر/ سلبية، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة على الأكثر ..وسيكون بوسع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي من غير المحصّنين الذين لم يخضعوا لفحص كورونا خلال المدة المحددة استخدام مركز الفحص الموجود بالقرب من موقع إكسبو 2020 دبي، وسيكون ذلك أيضا متاحا في وقت لاحق في عدد من مراكز الفحص المنتشرة في أنحاء مدينة دبي والتي سيتم الإعلان عنها على موقع إكسبو الإلكتروني، وعند تقديم تذكرة إكسبو 2020 دبي السارية، أو تذكرة اليوم الواحد أو الدخول المتعدد، سيكون الفحص مجانيا. (أنسامد).



