أكثر من 2.5 مليون مسافر للإمارات خلال أغسطس

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - تستعد الإمارات للتحول إلى الوجهة الأولى للمسافرين عالمياً خلال الأشهر الستة المقبلة تزامناً مع استضافة معرض إكسبو دبي 2020، فيما استعاد القطاع الفندقي المحلي معدلات الحجز الطبيعية في ظل نمو أعداد الحجوزات الاستباقية طويلة الأمد.



وكشفت هيئة الطيران المدني عن نمو الأعداد الإجمالية للمسافرين إلى الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي إلى أكثر من 2.5 مليون مسافر مقارنة مع 814 ألف مسافر في الفترة ذاتها من العام 2020 وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 207 بالمائة.



وأشارت الهيئة في بيانات إلى ارتفاع أرقام الحركة الجوية في الدولة خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 45 ألفاً و953 حركة .



وشكلت الإجراءات الخاصة باحتواء فيروس " كوفيد 19 " أحد أهم الملفات التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كوجهة آمنة للسفر على الرغم من استمرار الجائحة عالميا، حيث تتصدر الإمارات دول العالم في معدلات توزيع اللقاحات إذ وصلت نسبة السكان المتلقين لجرعة واحدة من لقاح كوفيد- 19 لغاية يوم 13 سبتمبر الجاري إلى 90.5 بالمائة فيما بلغت نسبة السكان الملقحين بالكامل 79.3 بالمائة، كما بلغ إجمالي الفحوصات الخاصة بكشف الإصابة بالفيروس إلى 78,651,247، إضافة إلى قائمة طويلة من الإجراءات والخطوات الرائدة التي اتخذتها الإمارات في إطار تعزيز بروتوكولات العودة الآمنة بعد كوفيد 19 والتي عززت موقعها كأكثر الوجهات طلبا من قبل السياح من مختلف دول العالم.



وينظر خبراء ومعنيون في القطاع السياحي إلى المرحلة المقبلة على أنها مرحلة الانطلاقة الحقيقية للقطاع بعد أن شكلت الأشهر الماضية مرحلة استعادة التوازن وإعادة ضبط القطاع بعد اتخاذ حزمة من القرارات المهمة والتي تصدرها السماح باستقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح «كوفيد - 19» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.



وتشهد الإمارات بعد نحو 16 يوما انطلاق فعاليات " إكسبو 2020 دبي " الذي يعد أحد أهم الأحداث العالمية زخماً وتأثيراً وهو ما يؤهلها للتحول إلى أهم وجهة عالمية للسياحة على مدى 6 أشهر، حيث يتوقع أن يستقطب المعرض قرابة 25 مليون زائر من مختلف الجنسيات ومن داخل الدولة وخارجها. (أنسامد).



