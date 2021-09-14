الإمارات تخصص 50 مليون دولار لمشاريع إنسانية في أفغانستان

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - تعهدت دولة الإمارات بتنفيذ مشاريع إنسانية مباشرة في أفغانستان بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي).



وجاء هذا التعهّد خلال مشاركة أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، في الاجتماع الوزاري لدعم الوضع الإنساني في أفغانستان، والذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو غوتيريش.



وأكد الصايغ التزام دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، حيث تتابع دولة الإمارات الوضع في أفغانستان وتواصل دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني.



كما صرح الوزير بأن دولة الامارات لطالما قدمت يد العون والمساعدة لأفغانستان، وكجزء من التزام راسخ تجاه شعب أفغانستان، قدمت أكثر من 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار أمريكي) مساعدات خلال السنوات الماضية، تركزت بشكل أساسي على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال.



ومنذ بداية شهر سبتمبر الحالي تم تقديم أكثر من 285 طنأ من المواد الغذائية والطبية العاجلة عبر تدشين جسر جوي انساني شهد حتى اليوم تسيير 12 طائرة لتلبية احتياجات الأسر الأفغانية في ظل الأوضاع الراهنة. كما قامت دولة الإمارات خلال الشهر الماضي بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من الأفغان والرعايا الأجانب، إذ تستضيف مدينة الإمارات الإنسانية حالياً آلاف العائلات الأفغانية مؤقتاً إلى أن تنتقل إلى وجهاتها النهائية.



الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت إلى أفغانستان أمس، الأثنين، طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية. (أنسامد).



