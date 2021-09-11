الإمارات : عودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد- 19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 12/09/2021.



يشمل ذلك القادمين من كل من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.



وسيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.



كما سيتطلب منهم تقديم نتيجة فحص مخبري /PCR/ سلبية خلال /48/ ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code وإجراء فحص مخبري سريع Rapid PCR قبل الصعود إلى الطائرة بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري /PCR/ عند الوصول وفي اليوم الرابع والثامن مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أن يتم استثناء من هم دون 16 عاماً.



أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد- 19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بالجرعات الكاملة والذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم خارج الدولة في إحدى الدول المشمولة بالإغلاق ومنذ صدور قرار المنع لكل دولة فيمكنهم القدوم للدولة بمقتضى إذن دخول جديد على أن تتم تسوية أوضاعهم بعد دخولهم للدولة.



تجدر الإشارة إلى أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ستبقى سارية بما يخص الفئات المستثناة الغير مطعمة القادمة من هذه الدول والتي تم الاعلان عنها مسبقاً. (أنسامد).



