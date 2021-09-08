واشنطن تشيد بدعم الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي أشاد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان.



و جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والأوضاع في أفغانستان والجهود الإقليمية المبذولة لترسيخ دعائم شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين بالمجالات كافة.



كما أكد الوزير التزام دولة الإمارات بدعم جهود الإغاثة الدولية في جمهورية أفغانستان الشقيقة و العمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية و الازدهار.



من جانبه أشاد بلينكن بالنمو المستمر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة. (أنسامد).



